Çevre Bakanlığı Ulusal Kanal'ın Sorularının Yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem için alınan tedbirler konusunda Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. Bakanlık, İstanbul'da riskli alan ilan edilen bölgelerle ilgili görevlendirmeler yapıldığını açıkladı.

Editör: Seda Akyüz
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Kanal'ın sorularını özel olarak yanıtladı. Bakanlık, İstanbul'da riskli alan ilan edilen bölgelerle ilgili kentsel dönüşüm faaliyetlerinin başlatıldığını ve yetkilendirmelerin yapıldığını açıkladı.

"68 adet riskli alandan, 48 adedi için İlçe Belediyesi, 8 adedi için Büyükşehir Belediyesi, 1 adedi için TOKİ, 219 rezerv yapı alanından, 138 adedi için İlçe Belediyesi, 6 adedi için Büyükşehir Belediyesi, 2 adedi için TOKİ kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir."

Bakanlık, 2012 yılından bu yana yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'un hangi ilçesinde, hangi kararların verildiğini de anlatıldı. Kamu-özel sektör eliyle tamamlanan binalara yönelik rakam verdi.

"İstanbul’un 39 ilçesinde 188 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütülüyor. Bakanlığımız eliyle 35 bin 179 bağımsız bölümün anahtar teslimi yapılmıştır. Riskli yapı kapsamında özel sektör eliyle 815 bin 973 bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 850 bin 746 bağımsız bölümün dönüşüm süreci tamamlanmıştır."

Ayrıca 89 bin 795 binanın proje sürecinin, 1 bin 202 binanın bağımsız bölümünün ihale süreci ve 35 bin 581 adet bağımsız bölümün inşaatının devam ettiği de belirtildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# deprem # toki
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