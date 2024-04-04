CHP, DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu!

Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Saray İlçe Başkanlığının, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın "mazbatasının iptal edilmesine" ilişkin talebinin, "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından" reddine karar verdi.

CHP, DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu!
Editör: Yağmur Biçen

Başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verildi.

Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından", itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# chp # DEM Parti # 31 mart yerel seçimleri
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