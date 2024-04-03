O ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi!

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi.

O ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Aksaray # güzelyurt # seçim # ak parti
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