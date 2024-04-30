Çilek üreticisi girdi maliyetlerine yetişemiyor

Aydın'ın Atça, Salavatlı, Köşk bölgesinde çilek hasadı devam ediyor. 10 bin dekarda çilek üretimi yapılıyor. 30 bin tona yakın ürün alınıyor. Ancak bu sezon bazı olumsuzluklar yaşanıyor.

Girdi maliyetleri hem rekolte hem de ürün kalitesini olumsuz etkiliyor. Çilek üretim maliyeti 30 lira bandında. Çiftçi üretim yapıyor ancak bin bir zorluk içerisinde. Hükümet girdi maliyetlerine müdahale etmezse üretim alanları daralacak.

Üreticiden alınan çilek tüketiciye ulaşana kadar kat be kat artıyor. Mevsimlik işçilerde 500 liraya çalışıyor, ücretleri bu hayat pahalılığında az buluyorlar.

Sabah erkenden bahçelerin yolunu tutan işçiler daha iyi şartlar ve ücretlere çalışmak istiyor.