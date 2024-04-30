Temassız ödemelerde işlem limiti artıyor! İşte BDDK'nin belirlediği yeni miktar

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinde artışa gidiliyor. BDDK'den bankaralara gönderilen yazıya göre, 750 lira olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 liraya çıkarılacak.

Temassız ödemelerde işlem limiti artıyor! İşte BDDK'nin belirlediği yeni miktar
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) bankalara yazı gönderildi.

2 yıl önce yapılan güncellemeyle birlikte, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılmıştı.

BDDK'nin aldığı yeni karar doğrultusunda, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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