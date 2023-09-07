Gençler arasında silahlı kavga! 1 yaralı

Çorum’da gençler arasındaki tartışmada 1 genç silaha vuruldu.

Gençler arasında silahlı kavga! 1 yaralı
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Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, M.D. (17) ile B.A. (17) ve E.Ö. (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Gençler arasında silahlı kavga! 1 yaralı - Resim : 1

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu av tüfeği ile M.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Gençler arasında silahlı kavga! 1 yaralı - Resim : 2

Yaralı M.D. kendi imkanları ile Bağcılar 8. Sokağa gelerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gençler arasında silahlı kavga! 1 yaralı - Resim : 3

Öte yandan, silahla yaralama olayına karışan B.A. ve E.Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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