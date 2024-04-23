Çorum'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 10 kişi...

Çorum'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

Çorum'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! 10 kişi...

R.S. (50) idaresindeki Metro Turizm'e ait 08 AY 080 plakalı otobüs, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Eskice köyü yakınlarında aynı şeritte seyreden N.G. (49) idaresindeki 42 CSJ 415 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabaha karşı meydana gelen kazada otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan 9'una olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, bir kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 23 Nisan 2024 hava durumu...Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 23 Nisan 2024 hava durumu...Hava Durumu
# kaza
Çok Okunanlar
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile görüştü!
Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Ankara'da bu yollar yarın kapalı olacak! 23 Nisan'da Ankara'da yolların durumu...
Öne Çıkanlar Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir'e Türk esnafından Filistin protestosu! | Halil Nebiler Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir'e Türk esnafından Filistin protestosu! | Halil Nebiler Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..." Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."