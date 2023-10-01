Denizlerde Hamsi Bolluğu! İşte Hamsinin Fiyatı

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.



Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda hamsinin kilogramı 60, istavritin 50, tirsinin 60, zargananın 125, barbunyanın 125, palamudun ise tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.



Vatandaşın balığa ilgisi yoğun.



Havaların soğumasıyla birlikte hamside daha çok artış bekleniyor.



