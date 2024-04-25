Denizli'de iplik fabrikası yangını!

Denizli Bozburun Mahallesi 7068 Sokak'taki bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vardiya sistemi ile fabrikada çalışan işçiler dumanı fark ederek müdahale etmek istedi. Bir yandan yangına müdahale eden işçiler diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrika adete duman altı olduğu görüldü.

Yangına müdahale eden iki işçi ise dumandan etkilendi. Etkilen iki işçi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.