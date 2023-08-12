Denizli’de pusu kurulan gencin öldürülmesiyle ilgili davada 2 kişi tutuklandı! İşte ayrıntılar...

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Akköse’nin katil zanlısının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

DENİZLİ'DE CİNAYET!

Soruşturmada, geçen yıl İsmail Yalçın (17) ve Hasan Akköse’nin (19) öldürülüp kuyuya atıldığı olayın faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Kemal Akköse’nin ağabeyi Mustafa Akköse'nin hasımları olabilecek kişiler araştırıldı.

“SÖZ İNTİKAMINI ALACAĞIM KUZUM”

Detaylı çalışmalar neticesinde geçen yıl ölen Hasan Akköse’nin babası Y.A. şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayeti çok yönlü olarak araştıran güvenlik güçleri, olaydan saatler önce “Söz intikamını alacağım kuzum” ve “Biz bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşım yapan anne A.K. ile eski kocasının kardeşleri İ.A. ve B.A.’yı da gözaltına aldı. Gözaltındaki 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Adli makamlarca Hasan Akköse’nin babası Y.A. ve annesi A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı biliniyor.