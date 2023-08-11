12 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten terör örgütüne ağır darbe
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı hazırlığı yaptıkları belirtildi.
Türk askerinin teröristlere indirdiği darbelerin ardı arkası kesilmiyor. Nokta operasyonlarla Mehmetçik teröristlere sahayı dar ederken, terör örgütlerinin de umudu kırılıyor.
Son olarak başarılı bir operasyon haberi de Suriye'nin kuzeyinden geldi. Konuyla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi. Böylece dün ve bugün Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023
Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
Böylece dün ve bugün Irak’ın… pic.twitter.com/G7nQ1WO9QX
Kaynak: Anadolu Ajansı