12 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten terör örgütüne ağır darbe

Türk askerinin teröristlere indirdiği darbelerin ardı arkası kesilmiyor. Nokta operasyonlarla Mehmetçik teröristlere sahayı dar ederken, terör örgütlerinin de umudu kırılıyor.

Son olarak başarılı bir operasyon haberi de Suriye'nin kuzeyinden geldi. Konuyla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi. Böylece dün ve bugün Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.