Depremzede öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri, depremzede öğrenciler için Mehmetçik Okulları açtı. O okullarda eğitim gören depremzede öğrenciler, Mehmetçik ağabeyleri için duygulandıran mesajlar paylaştı.

Depremzede öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran mesaj
Son Güncelleme:

Deprem bölgesinde öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri çadır okullar açmıştı. Bu okullarda eğitim gören depremzede öğrenciler, Mehmetçik abilerine mesajlar yazdı. Öğrencilerin mesajları okuyanları duygulandırdı.

"SEN BİZİ KORUYORSUN"

Depremzede öğrencilerden biri Mehmetçik ve kendisinin yer aldığı bir resim çizdi. Resmin üzerine ise şu ifadeleri yazdı:

- Canım Abim Yunus Abiye, seni seviyorum Yunus abi, sen bizi koruyorsun. Teşekkür ederim.
Depremzede öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran mesaj - Resim : 1
"Sen bizi koruyorsun, teşekkür ederim"

TÜRK BAYRAKLI VE ASKERLİ RESİM

Başka bir çocuk, Türk bayraklı ve çadır okullu bir resim çizdi. Resimde aldığı notta "Mehmetçik Okulu asker abisi, çok seviyorum" yazdı.

Depremzede öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran mesaj - Resim : 2
"Mehmetçik Okulu asker abisi"

"ASKER ABİ BANA İYİ DAVRANDIN"

Depremzede öğrencilerden bir diğeri ise not kağıdına şu ifadeleri yazdı:

- Asker abi, sana bir şey söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum, iyi bir adamsın asker abi. Bana iyi davrandığın için teşekkür ederim.
Depremzede öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran mesaj - Resim : 3
"Bana iyi davrandığın için teşekkür ederim"

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI O MESAJLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Mehmetçik'e yazılan mesajları paylaştı. MSB, paylaşımına "Türkiye Tek Yürek" notunu düştü.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde:

- Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları… Türkiye Tek Yürek
# depremzede # mehmetçik # deprem
TEM'de zincirleme kaza Doğanşehir'de ilk kazma vuruldu "10 bin kilometre yol trafiğe açık" O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 TEM'de zincirleme kaza
5 Bursaspor-Amedspor maçına soruşturma başlatıldı