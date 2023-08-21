Depremzede vatandaşın aracına yorgun mermi isabet etti

Hatay’da depremzede vatandaşın ailesiyle birlikte yaşadığı konteynere 3 metre mesafede park halinde bulunan aracına yorgun mermi isabet etti. Vatandaşı sevindiren ise merminin konteynere isabet etmemesi oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle Anafartalar Sokak’ta meydana geldi. Depremde evi hasar gören ve sonrasında yıkılan Eşref Gözgeç, sokak üzerinde bulunan arsasına yerleştirdiği konteynerde ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Gözgeç, konteynerin yaklaşık 3 metre yanına ise 31 AGH 399 plakalı aracını park ederek işe gitti. Ailesinden gelen telefonla şoka uğrayan Gözgeç, aracının ön camında kırık olduğunu duyunca yaptığı kontrollerde araç içerisinde çekirdek buldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Gözgeç, suçluların cezasını çekmesi için gerekli müracaatlarda bulundu. Depremzede vatandaşı sevindiren ise yorgun merminin konteynere isabet etmemesi ve herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.

MERMİNİN KONTEYNERE GELMEMESİ SEVİNDİRDİ

Aracına isabet eden yorgun merminin kendisini kızdırdığını ifade eden Eşref Gözgeç olanları şöyle anlattı: