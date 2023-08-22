Dikkat! Casus programı ile banka hesaplarınızı ele geçiriyorlar!

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri; sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda vatandaşların ilgisini çekecek şekilde içerikler ve başlıklar kullanılarak yapılan paylaşım ve gönderilerle, vatandaşların linklere tıklaması sonucu bu içeriklerin altına gizlenmiş olan casus yazılım programlar aracılığıyla, vatandaşların mobil cihazları ve uygulamalarını kontrol ederek mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlayan şüphelileri takibe aldı.

KREDİ BAŞVURUSUNDA BULUNARAK KAZANÇ SAĞLIYORLAR!

Kredi başvurusunda bulunarak veya hesaplarda bulunan paraları elektronik ödeme ve para kuruluşlarına ait hesaplar veya banka hesaplarına göndererek kazanç sağlayan şüpheliler M.D. ve P.I., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan dijital materyallere el konuldu. Haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca P.I. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, M.D. ise tutuklandı.