Kadın esnaf dehşet saçtı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir kadın esnafın komşu karı koca çifti tabancayla vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadın esnaf dehşet saçtı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.25 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ve su satışı yapan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Sibel K. (61) yanında bulunan tabancayla karı koca olan Nurhayat A. (64) ile Süleyman Akyıldız’a (83) ateş etti. Nurhayat A. bacağından yaralanırken, Süleyman Akyıldız ise karnından ve bacağından vuruldu.

Yarlı çift hastanede tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Süleyman Akyıldız bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadın esnaf dehşet saçtı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı - Resim : 1

Kadın esnaf dehşet saçtı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı - Resim : 2

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan korku dolu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sibel K.’nin ilk olarak kendisinden kaçan çiftten Nurhayat A.’ya ateş ettiği, talihsiz kadının yere düşmesinin ardından eşinin elinde tabanca bulunan Sibel K.’yi durdurmaya çalıştığı ve vurulduğu anlar yer aldı.
Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Sibel K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kadın esnaf dehşet saçtı! Korku dolu anlar kameralara yansıdı - Resim : 3

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# cinayet # kadın # esnaf # izmir
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