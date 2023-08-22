Korku ormanı! Yunanistan'da bulunan ormandan cesetler çıkıyor

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulundu. Kan donduran olay hakkında Yunan polisi soruşturma başlattı.

Korku ormanı! Yunanistan'da bulunan ormandan cesetler çıkıyor
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Yunanistan'da, kan donduran bir olay ortaya çıktı. Yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda itfaiye ekipleri 18 ceset bulunduğu bildirildi.

YUNANİSTAN'DA 18 DÜZENSİZ GÖÇMEN CESEDİ BULUNDU

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre, herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığı bölgede, Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu.

Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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