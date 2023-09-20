Diyarbakır annelerinden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tam destek

Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine tepki göstermesine destek verdiklerini söyledi.

Diyarbakır annelerinden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tam destek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) sonrası basın toplantısında, bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na, tepki gösterdi. "Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır" diye tepkisini dile getiren Bahçeli'ye Diyarbakır annelerinden destek geldi.

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''MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE SONUNA KADAR KATILIYORUZ''

Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, Bahçeli'nin sözlerine sonuna kadar katıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Biz Diyarbakır anneleri olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine sonuna kadar katılıyoruz. Sezgin Tanrıkulu'nun derhal ihraç edilip, tamamen siyasetten men edilmesini istiyoruz. Çünkü Sezgin Tanrıkulu, HDP ve PKK’nın diliyle konuştuğu için Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atarak bir kere daha hain olduğunu gösterdi. Biz Diyarbakır anneleri olarak, Tanrıkulu'nun derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz. Kimse bizim askerimize, polisimize, devletimize iftira atamaz."

Diyarbakır annelerinden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tam destek - Resim : 2

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