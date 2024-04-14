Doğaseverler Gümüşkanat Şelalesini gezdi!

Doğaseverler Bitlis'in Gümüşkanat Şelalesini gezdi. Turizme kazandırılması gerektiğini ve bunun için dikkat çekilmesi gerektiğini ifade ettiler. Detaylar açıklamada...

Doğaseverler Gümüşkanat Şelalesini gezdi!
Editör: Metehan Gül
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Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in Mutki ilçesinde metrelerce yüksekten akan Gümüşkanat Şelalesi'nin bulunduğu bölgeyi gezdi.

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Gümüşkanat köyü yakınlarındaki şelale, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Doğaseverler Gümüşkanat Şelalesini gezdi! - Resim : 1

Şelaleyi görmeye gelen dernek üyeleri, doğal güzelliğiyle turizme kazandırılmayı bekleyen bölgeyi gezdi, fotoğraf çekti.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, gazetecilere, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Vahdettin Barlak, "İlçemiz doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Ülkemizin en yüksek şelalesi olmaya aday Gümüşkanat Şelalesi, ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. İlçemizdeki tüm tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmayı hedefliyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Doğaseverler Gümüşkanat Şelalesini gezdi! - Resim : 2

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için sürekli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Gümüşkanat Şelalesi'nin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Özel, "60 metre yükseklikten akan muazzam bir güzellik var. Van Gölü Havzası'nda buna benzer çok fazla doğal güzellik var. Tamamını tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu yıl yağışların artmasıyla barajlarımız doluyor." dedi.

Doğaseverler Gümüşkanat Şelalesini gezdi! - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

# bitlis # şelale
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