Dublör kullanarak dolandırmışlar! Mersin'de 23 suç örgütü üyesi aranıyor

Mersin'de "dublör" kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 suç örgütü üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyona 130 polis katıldı.

Dublör kullanarak dolandırmışlar! Mersin'de 23 suç örgütü üyesi aranıyor
Son Güncelleme:

Mersin'de arsa, ev ve arazisi bulunan yurt dışındaki vatandaşların yerine "dublör" kullanarak noterde sahte evrakla satış işlemi yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

130 POLİSİN KATILDIĞI DEV OPERASYON

Bu kapsamda, aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Erken saatlerde dron destekli yapılan operasyona 130 polis katıldı. Eş zamanlı operasyonlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin 12 kişiyi mağdur ettiği, tapuda çalışan memurlardan rüşvet karşılığında mağdurların bilgilerini aldığı belirtildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Başpınar'ın organları 3 kişiye umut olacakTrafik kazasında hayatını kaybeden Başpınar'ın organları 3 kişiye umut olacakYurt
# Mersin # dolandırıcılık # operasyon
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 22 Eylül 23023 için güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 22 Eylül 23023 için güncel altın fiyatları...
İstanbul'da çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da çok sayıda elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesinti yaşanacak ilçeler...
Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
Türkiye'den ''Avrupa'nın en iyileri'' arasına giren ilk 10 üniversite!
Havalar normale dönüyor! 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
Havalar normale dönüyor! 22 Eylül 2023 günü için hava durumu...
LGBT dernekleri kapatılacak mı?
LGBT dernekleri kapatılacak mı?
Öne Çıkanlar Avrupa'nın en büyük GES'i işte o ilde! Dr. Murtaza Ata ayrıntıları anlattı - Ulusal Avrupa'nın en büyük GES'i işte o ilde! Dr. Murtaza Ata ayrıntıları anlattı - Ulusal Bir yılda kaç kandil var? 1 yılda kaç kandil oluyor? Bir yılda kaç kandil var? 1 yılda kaç kandil oluyor?