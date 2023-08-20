Düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı! Ortaya ilginç anlar çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı.

Düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı! Ortaya ilginç anlar çıktı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı.

BİÇERDÖVER'DEN GELİN ARABASI


Selma ve Aydoğan Altınordu’nun kızları Nur Sena ile Aysel ve Turan Fıçı’nın oğulları Mustafa Fıçı Türkmen köyünde düzenlenen düğün ile dünya evine girdi. Nur Sena ile Mustafa’nın düğünlerini farklı yapan, çiftçilik yapan Mustafa Fıçı’nın, gelin arabası olarak biçerdöver kullanması oldu. Mustafa Fıçı, süslettiği biçerdöver ile Nur Sena’yı Yenimuhacir Beldesi’nden alarak, düğünün yapılacağı Türkmen köyüne kadar biçerdöver ile getirdi. Biçerdöverin en önde bulunduğu konvoy, Türkmen köyü girişinde köylüler ve ailelerin yakınları tarafından karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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