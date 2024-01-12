Düzce Belediyesinden Regaip Kandiline Özel Program! Hayati İnanç Düzcelilerle Buluştu

Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda yazar Hayati İnanç’ı Düzcelilerle buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Hayati İnanç, ‘İki Cihan Serveri’ başlığı altında Hz. Muhammed’in hayatından kesitler paylaştı.

Düzce Belediyesinden Regaip Kandiline Özel Program! Hayati İnanç Düzcelilerle Buluştu
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Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda yazar Hayati İnanç’ı Düzcelilerle bir araya getirdi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği program, Büyük Cami Müezzin Kayyımı Zülküf Aktepe’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

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Daha sonra sahneye çıkan Yazar Hayati İnanç, ‘İki Cihan Serveri’ başlığı altında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’ın hayatından kesitlerin yanı sıra kıssadan hisseler anlatarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken, gecenin maneviyatına yönelik okuduğu şiirlerle de Düzcelileri mest etti.

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# ​Düzce Belediyesi # Regaip Kandil
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