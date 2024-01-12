Trendyol Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Açıklandı! İşte 20. Hafta Maçlarında Düdük Çalacak İsimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Zirvede iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir şampiyonluk yarışı sürerken, ligin alt sıralarında da alt lige düşmeme mücadelesi veriliyor.

Ligin ilk yarısı hafta içi oynanan 16. hafta erteleme maçlarıyla tamamlanırken gözler hafta sonu oynanacak 20. hafta müsabakalarına çevrildi. Karşılaşmalar öncesi açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kritik müsabakalarda görev yapacak hakemlerin listesini duyurdu.

Yapılan açıklamada, müsabakalarda görev yapacak hakemlerin ve yardımcılarının Dijital Atama Yöntemi ile belirlendiği ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası olan 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor: Atilla Karaoğlan