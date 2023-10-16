Düzce'de Büyük Yangın! 11 Samanlık Tamamen Yandı

Yığılca ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Bekirler köyünde bir evin samanlığında yangın çıktı.

Çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki samanlıklara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 11 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bu arada Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personeli de samanlıkların sahiplerinin tespitini yaptı.