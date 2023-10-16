Mısır Üreticisi Bu Sezon Zararda

Mısır üreticisi isyanda taban fiyatı onları bu sezon büyük zarara uğrattı.

Manisa Kırkağaç'ta mısır tarlasında konuşan Vedat Terdi, girdilerin çok arttığını ancak kendi ürünlerinin para etmediğini söyledi.

Destekler yetersiz, üreticinin cebinden çıkan para ne gübreye ne mazota ne ilaca yetiyor.

Üretmek için bütün zorluklara göğüs geren çiftçi daha ne kadar dayanıyor önünü göremiyor.

Köylerde çiftçilerin yaşı 60 üstü. Gençlerin çiftçiliğe yönelmesi için teşvik gerekiyor.