Konut Satışları Eylülde Azaldı! İşte TÜİK'in Açıkladığı Veriler

Konut satışları eylülde geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Kredili satışlar eylülde yıllık bazda yüzde 50,2 ile sert düşüş kaydetti. Yabancıya satışlar ise aynı dönemde yüzde 42 azaldı.

En Çok Konut Satışı İstanbul'da Yapıldı

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu.

Eylül ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 722 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak ve 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

İlk El ve İkinci El Konut Satışı da Düştü

Türkiye genelinde diğer konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 94 bin 210'a düştü. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalışla 739 bin 190 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 30 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 29,7 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 268 bin 597 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 düşüş göstererek 72 bin 168'e indi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 631 bin 477 olarak kaydedildi.