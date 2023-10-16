Motorine Yeni Zam Yolda! 2 Liradan Fazla Zam Yapılacak
Motorine büyük zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.
Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39 lira 58 kuruşa, Ankara’da 40 lira 16 kuruşa, İzmir’de 40 lira 34 kuruşa yükselecek.