Motorine Yeni Zam Yolda! 2 Liradan Fazla Zam Yapılacak

Motorine büyük zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.

Motorine Yeni Zam Yolda! 2 Liradan Fazla Zam Yapılacak
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansıyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 39 lira 58 kuruşa, Ankara’da 40 lira 16 kuruşa, İzmir’de 40 lira 34 kuruşa yükselecek.

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# benzin # akaryakıt # motorin
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