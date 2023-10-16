Gazze'de Ateşkes Mi Sağlandı? İsrail'den Açıklama Geldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Sivil vatandaşları da hedef alan İsrail'in bölgedeki saldırılarına karşılık Filistin de direnişini sürdürüyor. Bölgede yaşanan son gelişmeler de dünya kamuoyu tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Son olarak İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisinden açıklama geldi.

Ateşkes Haberleri Yalanlandı!

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas'tan da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

Basında, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın bugün yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi için açılacağı ve birkaç saatlik ateşkes sağlandığı yönünde haberler çıkmıştı.