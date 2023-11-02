Efes Kültür Yolu Festivali İzmir'de Düzenleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10’ncu durağı Efes Kültür Yolu Festivali, İzmir’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Festival kapsamında Nevşehir'den İzmir'e götürülen balon, Gündoğdu Meydanı'nda havalanmaya hazır hale getirildi. Balona binen vatandaşlar, şehri havadan görme imkanı buldu. Alandaki bazı vatandaşlar da havalanan balonun fotoğraflarını çekti.

Öte yandan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, festival kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde konser verdi.

Sinemanın iki usta ismi Türkan Şoray ve Ediz Hun söyleşisi 3 Kasım'da yapılacak. Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi gösterisi de İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesinde gösterime sunulacak.

Kolekta’nın yeni sergiler dizisi "Uzak Yakın", festival sonrasında da 28 Kasım’a kadar "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi" ile "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi"nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Dünyadaki yapay zekâ sanatının başlamasına ve gelişmesine katkı sağlayan sanatçı Refik Anadol’un “Rönesans Rüyaları” adlı eseri de 5 Kasım’a kadar Alsancak Tren Gar’ında sahnelenecek.