925 hesap yöneticisi tespit edildi

Depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 925 hesap yöneticisinden 548'i hakkında adli işlem başlatıldı, gözaltına alınan 134 şüpheliden 25'i tutuklandı.

925 hesap yöneticisi tespit edildi
925 hesap yöneticisi tespit edildi / Ankara / 2023
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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda, korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı değerlendirilen 925 hesap yöneticisinden 548'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 134 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı.

# egm # Emniyet Genel Müdürlüğü # deprem
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