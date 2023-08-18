Elazığ'da metruk binada yangın çıktı!

Elazığ’da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da metruk binada yangın çıktı!
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Yangın, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle ağır hasarlı binada yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da metruk binada yangın çıktı! - Resim : 1

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