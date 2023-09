Elazığ'da otobüs ile minibüs çarpıştı! Feci kazada onlarca yaralı var

Elazığ'da korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kazanın adresi, Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı oldu.

Diyarbakır'dan Malatya'ya giden Hüseyin A. idaresindeki 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü, yan yoldan çıkarak Yaşar S. yönetimindeki 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yattı.

Kazada, sürücü Hüseyin A. ile minibüste bulunan C.E, H.Ş, S.S, B.Y, M.Y, Z.B, Ş.B, S.B, K.K, M.D, Z.K.E, S.A, K.E, H.G, M.A, A.T. ve İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.