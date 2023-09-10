Sapanca Gölü'nde hayalet ağ tehdidi! Balık popülasyonu tehlikede

Kocaeli Sapanca Gölü'nde hayalet ağlar balık popülasyonu için tehlike arz ediyor.

Hayalet ağlar, doğada çözünmediği gibi pasif olarak avlanmaya devam ederek su altındaki canlıların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına sebep oluyor.

Kartepe'de başlatılan "Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" Sapanca'yı hayalet ağlardan temizlemeyi hedefliyor.

3 balık adam tarafından bir ay süreyle Sapanca Gölü içerisinde hayalet ağlar temizlenecek.