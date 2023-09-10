3 terörist kıskıvrak yakalandı! Van'da kritik terör operasyonu

Van'da kritik bir terör operasyonuna imza atıldı. Operasyonda 3 terörist ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

3 terörist kıskıvrak yakalandı! Van'da kritik terör operasyonu
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Yurt içinde terör örgütlerine karşı kararlı mücadele devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların sonuncusu Van'da düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

3 TERÖRİST YAKAYI ELE VERDİ!

Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından düzenlendi.

Teröristlerin bulunduğu adrese yapılan operasyonda 3 terörist ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildi. Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # operasyon # terörist # Ali Yerlikaya
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