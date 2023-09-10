3 terörist kıskıvrak yakalandı! Van'da kritik terör operasyonu

Yurt içinde terör örgütlerine karşı kararlı mücadele devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonların sonuncusu Van'da düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

3 TERÖRİST YAKAYI ELE VERDİ!

Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından düzenlendi.

VAN’DA BTÖ MENSUBU 3️⃣ TERÖRİST YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3️⃣ bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.



Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel… pic.twitter.com/82oRWftPSx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2023

Teröristlerin bulunduğu adrese yapılan operasyonda 3 terörist ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildi. Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.