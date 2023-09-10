Erdoğan ile Sisi bir araya geldi! Yeni Delhi'de kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. kez düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor. Zirve kapsamında Hindistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kritik görüşmeler de gerçekleştiriyor.

MISIR CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve enerji alanındaki yeni iş birlikleri de ele alındı. Görüşmede bölgesel ve küresel meseleler de karşılıklı olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.