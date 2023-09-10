Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine finansman! 1 milyar dolarlık kredi onaylandı

Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman sağlayacak. Haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, duyurdu.

Dünya Bankası'ndan deprem bölgesine finansman! 1 milyar dolarlık kredi onaylandı
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Dünya Bankası'nın deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi finansmanını onaylandı.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklama yaptı.

Bakan Özhaseki, yazılı açıklama ile "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında deprem felaketinden etkilenen yerlerin yeniden eski haline dönüştürülmesine yönelik Dünya Bankası'nın 1 milyar dolarlık kredi finansmanını onayladığını duyurdu.

Özhaseki,kredinin 684,8 milyon dolarlık kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tahsis edildiğini belirtti.

Yine 296,5 milyon dolarlık kısım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem bölgesinde kırsal alanlarda yapacağı konutlarda, 388,3 milyon dolarlık kısım ise Bakanlık bünyesindeki İller Bankası'nın İLBANK deprem bölgesindeki altyapı projelerinde kullanılacak.

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