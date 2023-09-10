Kanser taramasında son durum ne? Bakan Fahrettin Koca bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Halk Sağlığı Haftasında yapılan kanser taramalarıyla ilgili bilgi verdi. Koca, çalışmalar kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 344 bin 192 tarama testi yapıldığını açıkladı.

Kanser taramasında son durum ne? Bakan Fahrettin Koca bilgi verdi
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Sağlık bakanlığı 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 344 bin 192 kanser taraması testi yaptı.

Veriler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca, 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 344 bin 192 tarama testi yapıldığını açıkladı.

- 2023’ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 818 bin 664’ü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, 525 bin 528’i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır.

SMA TARAMA TESTLERİ HIZ KAZANDI

Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada evlilik öncesi yapılan SMA taşıyıcı testiyle ilgili de verileri paylaştı.

- 1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 446 bin 563’tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447 bin 758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394 bin 895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371 bin 926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9 bin 931, yeni numune istenen kişi sayısı 13 bin 24’tür.
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