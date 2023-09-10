Kanser taramasında son durum ne? Bakan Fahrettin Koca bilgi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Halk Sağlığı Haftasında yapılan kanser taramalarıyla ilgili bilgi verdi. Koca, çalışmalar kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 344 bin 192 tarama testi yapıldığını açıkladı.
Sağlık bakanlığı 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 344 bin 192 kanser taraması testi yaptı.
Veriler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca, 2023 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 344 bin 192 tarama testi yapıldığını açıkladı.
- 2023’ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 818 bin 664’ü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından, 525 bin 528’i Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yapılmıştır.
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2023
𝗞𝗘𝗧𝗘𝗠 𝗩𝗘 𝗔𝗜̇𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗚̆𝗟𝗜𝗚̆𝗜 𝗠𝗘𝗥𝗞𝗘𝗭𝗟𝗘𝗥𝗜̇𝗡𝗗𝗘 𝗬𝗔𝗞𝗜𝗡 𝗗𝗢̈𝗡𝗘𝗠𝗗𝗘 𝗬𝗔𝗣𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗡𝗦𝗘𝗥 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔 𝗖̧𝗔𝗟𝗜𝗦̧𝗠𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜
2022 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 2.834.015 tarama…
SMA TARAMA TESTLERİ HIZ KAZANDI
Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada evlilik öncesi yapılan SMA taşıyıcı testiyle ilgili de verileri paylaştı.
- 1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 446 bin 563’tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447 bin 758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394 bin 895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371 bin 926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9 bin 931, yeni numune istenen kişi sayısı 13 bin 24’tür.
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2023
𝗘𝗩𝗟𝗜̇𝗟𝗜̇𝗞 𝗢̈𝗡𝗖𝗘𝗦𝗜̇ 𝗦𝗠𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜 𝗡𝗘 𝗗𝗨𝗥𝗨𝗠𝗗𝗔?
27 Aralık 2021- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 1.000.834’tür. Numunesi kabul edilen kişi…