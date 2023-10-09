Erdoğan Açıkladı! Emekliliere 5 Bin TL Mi Ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde düzenlenecek en büyük bilimsel etkinlik olan uluslararası uzay kongresinin yetmişyedincisine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı yapma hayalimize adım adım yaklaşıyoruz. Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenli çatışmaların, nefret suçlartının arttığı bu dönemde Türkiyenin kucaklayıcı tavrı çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımı ile başarılan hoşgörü iklimi Kudüs başta olmak üzere dünyaya örnek olmasını istiyoruz.

"Hayat Pahalılığı Soununu Çözmek İçin Adımlar Atıyoruz"

- Hayat pahalılığı soununu çözmek için adımlar atıyoruz. Öncelikle üzerimize düşenleri eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Fahiş fiyat sorunun artık sonuna geldiğimizi gözlemliyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve cari fazla ile büyütme hedefimizden asla şaşmıyoruz.

- Otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz pazarlama, satış ilan sınırlmalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Konut sektöründe haksız fiyat yükselten firmalar bunun bedelini ağır para cezasıyla ödeyecek.

"Emeklilere 5 Bin Tl Ödenecek"