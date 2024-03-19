Erdoğan duyurdu: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının 31 Mart'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Erdoğan duyurdu: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle ne yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Açılışı yapılan hattın uzunluğunun 14 kilometre, istasyon sayısının ise 4 olduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

- Bu hat sayesinde Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Aynı zamanda bu açılışla Arnavutköy'ü, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattına da bağlıyoruz. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da bu metro ile 41 dakikaya düşüyor. Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız.

.

# cumhurbaşkanı erdoğan # istanbul metro
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!
Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu!
AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz
AİDS ve sıtmadan daha fazla can aldı! Sadece 7 ülke temiz
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu!
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e tebrik telefonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin'e tebrik telefonu! Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin! Altını olanlar dikkat! İslam Memiş uyardı! Dikkat edin!