Erdoğan duyurdu: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle ne yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Açılışı yapılan hattın uzunluğunun 14 kilometre, istasyon sayısının ise 4 olduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

- Bu hat sayesinde Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Aynı zamanda bu açılışla Arnavutköy'ü, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattına da bağlıyoruz. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da bu metro ile 41 dakikaya düşüyor. Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız.

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