Erdoğan Hatay'da: "Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- 6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felakettir. Bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Devlet olarak tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Devletimiz ilk günden itibaren buradaydı. Devlet ve millet el ele deprem bölgesine sel olduk aktık. Kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, ferdi olarak yardıma gelenlerle neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi.

- Hatay Havalimanını 1 hafta iğinde onardık, yeniden işler hale getirdik. Yaptığımız uluslararası yardım çağrısına cevap veren 100 ülkenin 90'ından gelen yardım ekipler faydalı çalışma yürttü. Bir kez daha milletim adıma şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan/Hatay/Kırıkhan/2023

HATAY'I ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

"Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız diyen Erdoğan şöyle devam etti:

- İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Deprem gününden itibaren bakanlarımız Hulusi Akar ve Fahrettin Koca, hep Hatay'daydı. Yeni konutların inşası için çalışmaları süratle yürütüyoruz. Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Daha önceki afetlerde şehirler nasıl sıfırdan inşa edildiyse yine hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hak sahibi herkesin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda hayatını sürdürmesi için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Katar'dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde de önceliği buraya veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan/Hatay/Kırıkhan/2023

BİZ CAN DERDİNDEYİZ O İSE YALAN DERDİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere yapılan ödemeleri vurguladı ve ekledi:

- Depremde her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan 10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasına kadar pek çok kalemde destek veriyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat çifçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. Böyle bir felaketi yaşadığımız dönemde böyle bir iftira içerisine girilir mi? Böyke bir felaket yaşanırken akşam yalan, sabah yalan. Şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı.

ASRIN FELAKETİNİ ÜSTESİNDEN ASRIN DAYANIŞMASIYLA GELECEĞİZ

"5 milyon olarak asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz." diyen Erdoğan şunları söyledi:

- Tek bir vatandaşımızın bile deprem yüzünden doğduğu büyüdüğü yeri terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak neyi başaracaksak burada başaracağız. Eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir. Yeni bir Kırıkhan kurmaya var mıyız? 85 milyon olarak asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz.

Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Bahçeli şöyle konuştu: