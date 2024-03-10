Erdoğan Ramazan mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 10, 2024
Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun. pic.twitter.com/uX2vAp4XpM
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