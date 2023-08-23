Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı!

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Tercan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Y., idaresindeki 24 AAY 681 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atıp yol kenarına devrildi.

ERZURUM - ERZİNCAN KARA YOLU TERCAN İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI!

Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden toplam 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara ilk müdahale polisler ve vatandaşlar tarafından geldi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralılar araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.