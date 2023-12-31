Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Esenyurt'ta Feci Trafik Kazası! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GEM 38 plakalı cip, İSTAÇ’a ait 34 08 11034 plakalı mekanik süpürme aracına çarptı.

Feci kazanın etkisiyle İSTAÇ aracı sürücü kısmından öne doğru kırıldı. Aracın sürücüsü yaralandı. Kazada cipteki 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

istanbul esenyurt trafik kazası

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bulundukları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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