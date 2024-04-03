Eskişehir'de orman yangını! 1 hektarlık alan kül oldu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı.

Eskişehir'de orman yangını! 1 hektarlık alan kül oldu
Editör: Metehan Gül
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı.  Hava sıcaklığını 30 derece civarında olduğu günde yangın ihbarı 16.40’da alındı. Çıkan orman yangını 76 personel ve 15 gönüllü ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Mihalıççık ilçesi Karateke Orman İşletme Şefliği Gediğindere mevkiinde başlayan orman yangını atandaşların da katkılarıyla, yangın gece tamamen söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar alan kül oldu. Yangının çoban ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.

Eskişehir'de orman yangını! 1 hektarlık alan kül oldu - Resim : 1 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Eskişehir # yangın # orman yangını
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