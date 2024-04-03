Eskişehir'de orman yangını! 1 hektarlık alan kül oldu

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı. Hava sıcaklığını 30 derece civarında olduğu günde yangın ihbarı 16.40’da alındı. Çıkan orman yangını 76 personel ve 15 gönüllü ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Mihalıççık ilçesi Karateke Orman İşletme Şefliği Gediğindere mevkiinde başlayan orman yangını atandaşların da katkılarıyla, yangın gece tamamen söndürüldü. Çıkan yangında 1 hektar alan kül oldu. Yangının çoban ateşinden çıktığı tahmin ediliyor.