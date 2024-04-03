Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "güncel il yapılanması" soruşturması kapsamında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine getirildi.

Örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağladıkları, FETÖ içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları tespit edilen, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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# FETÖPDY # Eskişehir
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