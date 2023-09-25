Evsiz Vatandaşlar İçin Harekete Geçildi

Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri evsizler için ortak bir çalışmaya imza attı.



İstanbul'da evsiz vatandaşlar kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Bu kapsamda ilk uygulamanın 23 Eylül'de yapıldı.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada uygulama kapsamında, 69 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildiği belirtildi.

“112 Acil Hattı'na Bilgi Vermelerini Bekliyoruz”

Açıklamada, "Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil Hattı'na bilgi vermelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.



İlk etabı tamamlanan çalışmayla, İstanbul'daki 'evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.