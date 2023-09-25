Fındık Alımları Serbest Piyasada 110 TL Seviyesine Kadar Çıktı

Fındıkta düşük rekolte, fiyatları tırmanışa geçirdi. Serbest piyasada fındığin 110 lirayı test etmesiyle birlikte üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyatlarını güncellemesini bekliyordu. Ancak beklenen olmadı. Üreticiyi serbest piyasa ve tüccara yönlendirildi.



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi.

“Fiyatı Belirleyen En Önemli Etken Rekolte”

Fiyatı belirleyen en önemli etken rekolte… Fındıkta sezon başında 700-800 bin ton rekolte beklentisi vardı. Ancak hasat döneminin başlamasıyla birlikte rekolte beklenin çok altında kaldı. Atakan Akça, tekel firmanın yanlış hesaplarla TMO'yu yanılttığına dikkati çekti.



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Akça, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın, “stoklarımız yeterli" açıklamasını da değerlendirdi. Geçen yıl TMO'ya yaptıkları uyarıyı hatırlattı.



TMO fındık alımı en düşük 82,50 ve en yüksek 84,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada ise fındık alımları 110 lira seviyesine kadar çıktı.