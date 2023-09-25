Tip Milletvekili Barış Atay’dan Skandal Savunma

30. altın koza film festivalinde ödüller sahiplerini buldu. "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" Türk Sineması’nın sultanı olarak tanınan Türkan Şoray’a verildi. "Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum" ifadelerini kullanan Şoray, büyük alkış aldı.

Tip Milletvekili Barış Atay’dan Skandal Savunma
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Yeşilçam'ın yıldızları büyük ödül töreninde bir araya geldi.

Cumhuriyetimizin 100.yılında "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" usta oyuncu Türkan Şoray'a verildi.

Bu yıl 30. kez düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda yapılan törene sinema severler yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, "Atatürk" vurgulu konuşmasıyla büyük alkış aldı.

Öte yandan HDP ve TİP milletvekiliyken yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Barış Atay’ın jüri üyesi olması ise tepki çekti.

Açık Açık Savunma Yaptı

Atay, Altın Portakal’da finale kalan FETÖ’cüleri ve PKK’lıları aklamak için hazırlanan “Kanun Hükmü” adlı belgeselin yarışma seçkisinden çıkartılmasına da tepki gösterdi. Açık açık savunma yaptı.

Atay'ın konuşmasını KHK'lı Platformları Birliği sosyal medya hesabından paylaştı.

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