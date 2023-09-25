Tip Milletvekili Barış Atay’dan Skandal Savunma

Yeşilçam'ın yıldızları büyük ödül töreninde bir araya geldi.



Cumhuriyetimizin 100.yılında "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" usta oyuncu Türkan Şoray'a verildi.



Bu yıl 30. kez düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu.



Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu’nda yapılan törene sinema severler yoğun ilgi gösterdi.



Yeşilcam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, "Atatürk" vurgulu konuşmasıyla büyük alkış aldı.



Öte yandan HDP ve TİP milletvekiliyken yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Barış Atay’ın jüri üyesi olması ise tepki çekti.

Açık Açık Savunma Yaptı

Atay, Altın Portakal’da finale kalan FETÖ’cüleri ve PKK’lıları aklamak için hazırlanan “Kanun Hükmü” adlı belgeselin yarışma seçkisinden çıkartılmasına da tepki gösterdi. Açık açık savunma yaptı.



Atay'ın konuşmasını KHK'lı Platformları Birliği sosyal medya hesabından paylaştı.