Eyüpsultan'da Toprak Kayması! 2 Bina Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Kazı çalışmalarının yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Eyüpsultan'da Toprak Kayması! 2 Bina Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

İstanbul Eyüpsultan'da facianın eşiğinden dönüldü. Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için kazı gerçekleştirildi. Kazı sırasında bölgede toprak kayması yaşandı.

Kazı yapılan arsanın arkasındaki dörder katlı iki binanın sakinleri durumu fark edip belediyeye haber verdi. Ekiplerin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.

Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Mahallede esnaflık yapan Mülayim Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlatarak, binalarda hasar olup olmadığını bilmediğini, sabaha karşı iki binanın da boşaltıldığını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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