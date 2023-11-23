İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'de Çiğli ve Menemen ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 5 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! 5 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İzmir'de zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Opearasyonun detaylarını İzmir Emniyet Müdürlüğü duyurdu.

Buna göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ve Menemen ilçelerinde operasyonun düğmesine bastı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 kilo 403 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, tüfek ve bu silahlara ait 70 fişek bulundu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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