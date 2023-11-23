İş Bankası Genel Müdürü'nden KKM Açıklaması! Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Çıkış Hızlanıyor

Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkış hızlandı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KKM'nin cazip olduğu dönemin bittiğini ifade etti. Aran, "KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü'nden KKM Açıklaması! Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Çıkış Hızlanıyor
Son Güncelleme:

Kur Korumalı Mevduat'ın büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kur korumalı mevduatların cazip olma döneminin bittiğine dikkat çekti. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Aran, "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 10 Kasım haftası itibariyle 82,9 milyar lira düşüşle 2,8 trilyon lira oldu.

Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına düştü.

Merkez Bankası Faiz Kararını AçıklayacakMerkez Bankası Faiz Kararını AçıklayacakEkonomi
# Kur korumalı mevduat # iş bankası
Çok Okunanlar
Akdeniz ve Marmara'da Deprem!
Akdeniz ve Marmara'da Deprem!
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
23 Kasım 2023 Meteorolojiden Hava Raporu
Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!
Mauro Icardi'ye Real Madrid Kancası!
Son Dakika Gram Altın Arttı Mı?
Son Dakika Gram Altın Arttı Mı?
Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti
Şaban Sevinç Eleştirenleri "Irkçı ve Faşist" İlan Etti
Öne Çıkanlar Netanyahu'dan Ateşkes İtirafı! İsrail Kara Harekatına Hazırlanıyor Netanyahu'dan Ateşkes İtirafı! İsrail Kara Harekatına Hazırlanıyor Globe Soccer Awards Nedir? Globe Soccer Awards Nedir?