İş Bankası Genel Müdürü'nden KKM Açıklaması! Kur Korumalı Mevduat Sisteminden Çıkış Hızlanıyor

Kur Korumalı Mevduat'ın büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kur korumalı mevduatların cazip olma döneminin bittiğine dikkat çekti. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Aran, "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 10 Kasım haftası itibariyle 82,9 milyar lira düşüşle 2,8 trilyon lira oldu.

Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına düştü.